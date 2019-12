El Museo Geffrye se encuentra en la ciudad de Hoxton en Londres, Inglaterra, establecido en 1914, el museo explora la vida hogareña desde 1600 hasta la actualidad, en diferentes salas de exhibición.

Recientemente se realizó una remodelación total del inmueble, junto a una nueva identidad visual con un coste total de 18 millones de libras esterlinas. El museo cambió también su nombre de The Geffrye Museum of the Home por Museum of the Home, que en español sería algo así como el museo de la casa.

Por ahora el museo se encuentra cerrado, pero volverá a abrir sus puertas en el verano de 2020, con una colección clásica y su vez contemporánea. La identidad ha sido realizada por la agencia dn & co y se inspira principalmente en las sombras y la luz, un elemento fundamental de los hogares de todos los tiempos.

Podríamos decir que la base de esta nueva identidad es la tipografía, la cuál ha sido desarrollada por Colophon Foundry, y bautizada bajo el nombre de Home Sans en honor al museo de esta nota. Destaca la peculiar forma de cada uno de los caracteres tipográficos, que se forma a partir de sombras angulares que cambian según la dirección de la luz, esto hace que las combinaciones otorguen esa flexibilidad en las diferentes aplicaciones, según la forma de sombras largas y dramáticas o más cortas y más nítidas.

Detalles del nuevo wordmark del Museum of the Home.

«Lo que encontramos en esta nueva tipografía, resume a la perfección la promesa básica del museo: la cuál se preocupa por demostrar a las generaciones de hoy en día, la manera en que vivimos, para ofrecernos una visión de lo bueno de vivir mejor juntos», comenta el director de diseño Gabriel Weichert. “El concepto de lo que entendemos por hogar, se define principalmente por la luz: y eso abarca todos los períodos de la humanidad desde el momento en que vivíamos en cavernas, hasta los incendios que se producen hoy en día en nuestros hogares, la luz siempre ha estado presente de una u otra forma, por ejemplo en las velas para la lectura o cuando se cocina, incluyendo la luz que emanan los objetos electrónicos como el televisor».

Home Sans tipografía con sombras y luces.

«Y la iluminación siempre proviene de un punto en específico», continúa, «Ese punto puede ser una lámpara de para leer o esa luz que se escapa por las ventanas de una casa. Es por eso que le dimos tanta importancia a la iluminación en la identidad del museo, un lugar que ilumina la forma en que vivimos y queríamos reflejar eso en la identidad mediante el uso de la luz que proviene de esa fuente».

Animaciones con la nueva tipografía.

Estamos ante una identidad flexible que permite multiples combinaciones, esto ayudará a las aplicaciones gráficas, en resumen «diferentes expresiones y tonos de voz», comenta Weichert. «Puede ser más audaz y más fuerte cuando se hacen preguntas desafiantes o se transmiten noticias, por ejemplo, o podemos usar versiones más ligeras y delicadas al hablar con socios y colaboradores, es decir, cuando el Museo es solo una de las voces en la sala y no necesita gritar Esta variedad proporciona un poderoso dinamismo a las comunicaciones y el potencial de cambio a lo largo del tiempo, lo que mantiene la identidad fresca”.

Luces y sombras en las aplicaciones

Es una identidad basada en su totalidad en la importancia de la fuente de luz en los hogares a través de los tiempos, y es por eso que también se manifiesta en la ilustración y la fotografía, la luz allí «crea el foco, destaca un objeto o poner un tema en primer plano», comenta el director creativo Patrick Eley. “Exactamente igual que como la tipografía lo hace, la identidad visual le habla a las distintas audiencias. Al varias el uso de luces y sombras, es una identidad que busca la flexibilidad y armonía, al tiempo que transmite una expresión de marca única y coherente”.

La paleta de colores del museo

La paleta de colores presenta mucho contraste, que hace uso de un sistema de diagonales.

Los colores principales son «rojo ladrillo, azul cielo y verde jardín», son colores que representan la importancia que han tenido en los hogares. Además hay una paleta de colores secundaria, con blanquecino y tintes complementa los colores focales más audaces.

Dn & co continua sus esfuerzos para perfeccionar el sistema visual del museo, que abrirá sus puertas en verano de 2020.

Entre las galerías que podremos encontrar en exhibición permanente, esta la llamada Home Galleries, con un 50% más de espacios y que retrata la vida de los hogares en los últimos 400 años.

La remodelación del inmueble esta a cargo de Wright y Wright Architects, además presentarán nuevas salas nunca antes vistas.

Análisis de la identidad del Geffrye Museum of the Home

En primer lugar hay que entender el objetivo principal del museo, se basa en lograr retratar la forma de vivir en los hogares a través de distintas épocas de la historia.

Me parece muy asertivo el cambio del nombre, al dar más relevancia a la palabra Home, que es al final de cuentas el propósito del museo.

Es un diseño tipográfico que se basa en la luz, ese elemento tan absolutamente importante en los hogares de todos los tiempos. Como lo indica el comunicado de prensa, se utiliza desde una lámpara de lectura hasta la luz que emana el televisor de los hogares. Y es así como nace la interesante tipografía de Home Sans, que además presenta esa versatilidad al poder variar su grosor y ángulo según sea el reflejo de la luz.

En el sistema utilizado en las aplicaciones, destaca el uso de diagonales para dividir dos colores y al mismo tiempo formar la base de cada uno de los diseños. Nuevamente es la luz quien juega un papel importante, al destacar los diferentes objetos de la composición.

Referencias: