Money Reino Unido es un servicio comparativo en línea que analiza miles de productos financieros. Uno de sus interesantes estudios revela como son los colores de los billetes alrededor del mundo, sus formas y las figuras que destacan en cada país.

Analizaron 157 billetes en circulación considerando sus colores dominantes, la persona que figura y su profesión, género y cualquier otra apariencia como edificios o animales. Con este análisis obtuvieron datos muy curiosos sobre las características más comunes y raras en los billetes mundiales.

Colores de los billetes en el mundo

Para conocer los atributos estéticos de los diferentes billetes a escala global, seleccionaron el equivalente de un billete de £20 (libras esterlinas del Reino Unido) alrededor del mundo y tomaron como referencia el PANTONE para graficar a cada país con su tono más destacado.

El resultado lo podemos ver primero representado en este mapa mundial, que pueden interactuar en la web del estudio y así descubrir los colores más dominantes de billetes. Se destaca que hay una gran gama de colores y que no es solo una tonalidad que comparten los países, pero si hay mayorías.

Colores Pantone de las monedas globales

Para determinar cada uno de los colores tanto hexadecimal y PANTONE de cada billetes, utilizaron el software de cuentagotas de HEX, Color Thief y combinaron los nombre de los colores usando el script de Colblindor.

En un amplio código PANTONE colocaron cada paleta de colores por país, filtrados por letra de la A-Z o por tono de color. Dentro del análisis del estudio, podemos ver que el color más popular en los billetes es una variación del verde, utilizaron por el dólar estadounidense y en muchas otras monedas.

Seguidamente está el amarillo, el gris, azul, rojo, naranja y marrón. Cada uno tiene diferentes tonalidades en su mayoría pasteles que representan a cada nación, con su propia identidad y nos damos cuenta de la hermosa variedad de colores que se expresan.

En esta gráfica porcentual podemos ver con más detalle la popularidad en cada uno de los tonos, un completo arcoiris de billetes mundiales que podemos apreciar y sacar cada PANTONE de acuerdo al país que desees consultar

En el apartado de los diseños de cada billete, en el estudio escrito por Salman Haqqi, escritor senior de finanzas personales, nos cuenta que «Cuando se trata de las personas famosas que aparecen en los billetes, sus ocupaciones varían mucho según la moneda y el valor de los billetes en los que aparecen. Sin embargo, nuestro análisis de 1.383 billetes con una persona reveló 547 figuras políticas, 320 miembros de la realeza y 153 escritores.»

Además como dato curioso entre las figuras públicas más populares en los billetes: «quizás, como era de esperar, la reina Isabel II es la figura más popular en los billetes, ya que ha aparecido en 45 diseños de billetes diferentes en 11 países» dice Haqqi.

En cuanto a género, el estudio reveló que a pesar de que la reina Isabel II es la más popular, hay una clara falta de representación femenina en los billetes mundiales, con tan solo un 7% de mujeres. «Solo Jersey, el Reino Unido y Dinamarca tienen un perfil de género equilibrado o femenino, con todas las demás monedas predominantemente masculinas.»

El papel sigue a la delantera como material principal en los billetes, seguido del polímero. Animales y edificios aparecen con mayor regularidad impresos, entre ellos aves como águilas, castillos, monumentos e iglesias son los más utilizados.

Como dato final en el análisis crearon un «Billete Global», con las características más usadas en la mayoría de dinero en el mundo:

Color verde: el color dominante para el 23% de todos los billetes

Figura masculina: el 93% de todas las personas que aparecen en billetes son hombres

Político: el 39% de las personas representadas son figuras políticas

Águila: el 25% de todos los animales presentados eran pájaros y el 46% de ellos eran águilas.

Castillo: el 12% de todos los edificios representados en billetes eran castillos.

Referencia:

Currency in Color – A visual guide to banknotes around the world

Creado por Salman Haqqi, Senior Personal Finance Writer de Money Reino Unido.