Lecciones que los diseñadores UX pueden aprender de los videojuegos

En la actualidad los videojuegos han generado gran popularidad y crecimiento en cuanto a desarrollo, logrando algunos llegar a miles o millones de personas y como resultado de ello hemos visto que también ha evolucionado el mercado, ya que es esencial tener un buen equipo de apoyo, de soporte y quienes podrán estar en contacto con ellos cuando las dudas y quejas lleguen.

Es tan importante saber manejar a toda esta gente que interactúa con tu producto, el nivel de exigencia en estos tiempos digitales es enorme, donde hay muchas plataformas al alcance de los usuarios.

Diseñadores UX y los videojuegos

Como resultado de este gran movimiento en torno al desarrollo de videojuegos, podemos rescatar diferentes formas en las que los desarrolladores logran manejar sus proyectos, en relación con sus comunidades, y adaptarlas al mundo del diseño, en especial al diseño de experiencias de usuario que los diseñadores UX deben afrontar.

1. Sea abierto sobre sus intenciones

Algunos desarrolladores se toman en serio lo que desean hacer y para ello le comunican al público sobre los cambios que desean implementar. Una excelente estrategia es informarles a sus usuarios los cambios que van aplicar a su proyecto. Sea directo y puntual en como harán el servicio más eficiente. Dar detalles y ellos se lo agradecerán.

2. Corregir los errores

Uno de los problemas a los que se han enfrentado varios desarrolladores, es el constante cambio de ciertos elementos que han dado problemas a sus usuarios, en especial en juegos en línea, donde al final han tratado de hacer tantas veces ese cambio que deja de ser una prioridad o ya no logran percibirlo.

Los usuarios notan día a día este tipo de errores, si la mayoría de su comunidad le dice que algo es errático en su sitio, probablemente tengan razón. Incluso si tiene problemas para reproducir el problema, tiene que seguir buscando. La confianza de los usuarios depende de ello.

3. Documente todo

Parte de la razón por la que no pueden encontrar o solucionar algunos errores a problemas simples en el desarrollo digital, ya sea videojuegos, páginas web, aplicaciones, etc, es la falta de documentación de las decisiones tomadas, no solo del código sino de los pasos y razones de por qué se realizó.

Para evitar dolores de cabeza de este tipo, lo mejor es que comience a documentar. No se trata sólo de comentar su código (aunque eso ayuda), sino de documentar sus decisiones. Cada decisión que haga sobre su proyecto, cada nueva característica en la que empiece a trabajar, debe estar en un archivo fácil de encontrar en alguna parte. Sus razones para hacer el cambio, o revertirlo, alterarlo, o no terminar la función, todo esto debe estar ahí. Además, debe escribir dónde encontrar todo el código relevante para cada nueva función o cambio. La falta de este tipo de documentación conduce a errores imprevisibles y a veces casi imposibles de solucionar.

4. Juegue su propio juego

Una de las principales maneras de entender como ve su producto el usuario, es manejarlo de la misma manera en la que él lo hace, sin hacer trucos o atajos que harán la experiencia demasiado sencilla. Debe “ponerse en sus zapatos” y seguir todos los pasos que ellos realizan.

En el caso de los videojuegos, muchos desarrolladores han tenido que jugar diferentes niveles para entender la experiencia de cada usuario, y no solo el nivel “Dios” que todos imaginamos usan estos profesionales. Así mismo con el diseño de interfases, debe tener suficiente confianza en su propio producto como para usarlo diariamente. Si sus usuarios ven que no usaría su propio producto, se preguntarán por qué deberían hacerlo.

5. No rechace a los que llegaron primero

Este es un problema que ha afectado varios videojuegos, en donde los desarrolladores terminan destruyendo o cambiando mucho lo que una vez atrajo a su público. Cambian la mecánica, arruinando el juego central y hasta terminan volviendo obsoleto todo lo que sus antiguos usuarios hicieron con tanto esfuerzo.

A menudo, estos cambios atraen nuevos jugadores, pero por lo general no se quedan tanto tiempo, y al final, el juego tiene menos aficionados hardcore que cuando comenzó. Y a veces, grandes cambios pueden revitalizar un juego completamente. Nunca harás feliz a todo el mundo, pero es seguro que hay que tratar de mantener a los más antiguos y fieles.

Antes de realizar cambios masivos y radicales, hable con sus usuarios incondicionales. Hable con las personas que podrían depender de su aplicación para su negocio diario. Si usted tiene una característica pequeña que no mucha gente usa, pregunte a la gente que lo utiliza cuan importante es para ellos. Podrían depender de ello.

Estos son algunos puntos que los diseñadores UX pueden valorar, pero es muy importante la opinión de sus usuarios, como se sienten al visualizar y entender su producto, así tendrán una mejor idea de por qué la gente lo ama. Pueden estar equivocados, pero nunca sabrás si no los escuchas en primer lugar.

