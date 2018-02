Google, Airbnb, Spotify, Pinterest con un logotipo muy similar ¿Por qué?

En un mundo que cada vez se enfoca más en lo digital, es normal que muchas marcas decidan seguir la tendencia de convertir su marca en una tipografía Sans Serif.

El medio FastCo plantea una interrogante que tiene mucho sentido: ¿Por qué muchos logotipos de grandes compañías como Google, Pinterest, Airbnb, Spotify, etc, presentan un diseño similar?

El patrón de las empresas de tecnología en un mundo digital

Podemos encontrar similitudes en las empresas que presentan estos logotipos, la primera que podríamos deducir es que estas compañías basan sus negocios en el mundo digital y principalmente en la categoría de la tecnología.

Además presentan una fuente tipográfica bastante similar, sans serif. Durante este mes hay un tweet realizado por Oh No Type Co, que se ha hecho viral, por el simple hecho de mostrar la evolución que han tenido estas compañías, y como queda demostrado que se han convertido en una tendencia en ese nicho de mercado.

Estas similitudes nos llevan a plantearnos varias preguntas como: ¿Es este el futuro del diseño digital en logotipos?, ¿Tratan de enviarnos un mensaje especial estas empresas basadas en el color? El medio FastCo le ha preguntado a varios expertos sus opiniones sobre el tema.

Varios expertos opinan sobre la situación

La simplificación al utilizar la tipografía Sans Serif

El primer punto destaca la simplicidad como una manera refrescante, para darle prioridad al servicio, en un mundo bombardeado por información, el logotipo se hace a un lado para no ser tan extremadamente invasivo y así dar prioridad a la información o al servicio en sí mismo.

Esta es una jugada que todo usuario podría agradecer, sobre todo si tomamos en cuenta que cada vez las empresas dan mucha más prioridad a sus aplicaciones web o por ejemplo al diseño de la UI.

“Mi teoría es que quieren integrar su aspecto desde un punto de vista del logotipo con su interfaz de usuario. Están buscando una identidad realmente cohesiva, una experiencia coherente y una apariencia. A medida que miran su interfaz de usuario para sus aplicaciones, su sitio web o su interfaz, intentan simplificarlo. A medida que simplificas, te alejas de algunos de los logotipos más simples y más únicos con los que lanzaron originalmente estas compañías.”

Howard Belk, co-CEO y director creativo de Siegel + Gale

“La cantidad de imágenes que el consumidor bombardea todos los días es tremenda: en la calle, en una computadora portátil o en un teléfono inteligente. Un caos visual que dificulta la navegación. El impacto y, sobre todo, la claridad, se han convertido en palabras clave para todas las marcas. Todos estos logos audaces y neutrales le están diciendo al consumidor el mismo mensaje: nuestra marca y nuestros servicios son simples, directos y claros. Y extremadamente legible.”

Thierry Brunfaut, director creativo y socio fundador de Base Design

La confianza que se logra con lo genérico

Básicamente la otra teoría es que las marcas en la actualidad, hablan con su público no tanto con su logotipo, sino con su servicio, ha llegado un punto en que somos tan dependientes de ellas, que son parte de nuestra vida cotidiana, por lo tanto no necesitan ser demasiado excentricas para poder entrar en nuestra vida.

Por el contrario presentan esta confianza según su crecimiento, para indicar de que son quizás más sinceras y al mismo tiempo podemos confiar en ellas como empresas que simplemente han pasado a formar parte de nuestro día a día.

“Veo esto como un paso natural que deben dar las marcas a medida que crecen, desde las empresas incipientes hasta las marcas establecidas. Sus objetivos han pasado de ser ruidosos y sobresalir a ser una parte confiable y dependiente de la vida cotidiana de las personas. Esa personalidad sincera e idiosincrasia que lo definió como comenzó y se ganó a sus primeros adoptantes, puede ser una limitación ya que su objetivo es un gran atractivo (y mayores ingresos).

Existe el mismo peligro de que la marca sea igual al color / tipografía / logotipo, pero esto evita el mundo en el que las marcas están prosperando. Las marcas tecnológicas más consolidadas entregan su personalidad a través de su servicio, su contenido, su voz, la forma en que suenan y comportarse Pueden darse el lujo de hacer que su personalidad esté más presente y viva que una startup con una aplicación o un sitio que pueda ser vista de esta manera, las amigables tipografías corporativas del mundo no son un gran problema”.

Andy Harvey, director creativo en Moving Brands

El logotipo no es la marca

En este punto quiere recordar el pensamiento de Paul Rand el creador del mítico diseño de IBM. El decía que ningun diseño excelente, podría salvar a una empresa cuyo producto o servicio fuese malo.

El paso de los tiempos ha colocado a estas poderosas empresas digitales, en un servicio o producto, que empieza a generar mucho valor por si mismo, incluso más allá del diseño del logotipo.

“Las personas a la cabeza de estas poderosas marcas digitales, como cualquier marca fuerte, saben muy bien que ya no están definidas por su logotipo sino por el producto o servicio que brindan. Son fuertes, gracias a lo que te permiten hacer con ellas. Antes, los diseñadores de logotipos buscaban un “concepto” al diseñar un logotipo. Eso obviamente ya no es necesario: la marca es el concepto. Sus logotipos pueden parecer similares, pero lo que ofrecen es totalmente diferente y efectivo, y eso es lo que finalmente cuenta para el consumidor. Son 100% reconocibles.

“Estas marcas ahora son tan buenas en lo que hacen y tan ampliamente utilizadas se han convertido en parte de nuestra vida y cultura cotidianas. Es por eso que ya no necesitan logotipos, ya que se convierten en palabras (o incluso mejor, verbos) en nuestro lenguaje cotidiano. Los refranes como “Voy a googlear esto” es el mejor ejemplo. Al convertirse en palabras, estas marcas se articularán en oraciones y textos con mayor frecuencia. Para reforzar eso, la mayoría de esas marcas ahora gastan en diseñar tipos de letra personalizados en lugar de logotipos: una tipografía personalizada que se convierte en su voz reconocible en cada plataforma o dispositivo.”

-Thierry Brunfaut, director creativo y socio fundador de Base Design

“Creo que otra tendencia ahora es que el logotipo no está haciendo todo el trabajo. Está haciendo mucho menos trabajo en términos de definición de la identidad. Gran parte de la identidad ahora se define por una gran cantidad de elementos y experiencias que rodean el logotipo, que lo están apoyando. Mi metáfora es pensar en el logo como la piedra angular en el puente. Es central, pero hay un montón de otras cosas a su alrededor que mantienen ese puente intacto y te llevan de un lado del río a otro. Tiene que encajar con muchos otros componentes.”

-Howard Belk, co-CEO y director creativo de Siegel + Gale

Por último los logotipos más simples funcionan mejor en smartphones

Si alguna vez te has preguntado: ¿Por qué todas las empresas empiezan a dejar de lado las tipografías con Serif? la respuesta es muy sencilla, el mundo se enfoca cada vez más en las pantallas de Smartphones. Así que se necesita una tipografía que sea muy legible para poder reconocer con claridad cada diseño.

Diseños pensados para sus Aplicaciones.

Cada vez los diseños son más “Planos”, y se deja de lado aquellos intentos de presentar un diseño más esqueuomórfico. Porque se busca que las interfaces sean mucho más funcionales y sencillas. Para mejorar la experiencia de los usuarios.

Es por eso que las tipografías han tenido que adaptarse a los tiempos modernos, incluso han pasado a un segundo plano. Entre más complejo es un diseño, también se vuelve mucho más repelente para nuestra menta.

“Creo que si observas muchas categorías (pero no todas) puedes ver lo mismo que sucede. Tal vez no con exactamente las mismas fuentes, pero ciertamente un mismo estilo en su categoría. Por ejemplo, si nos fijamos en las marcas de lujo pueden ser muy conformistas, al igual que las categorías como el whisky escocés o el alivio del dolor. Todos ellos tienen sus códigos familiares, tropos y clichés.

Así que probablemente todavía estemos atrapados por un tiempo, hasta que alguien lo explote de nuevo. Y a lo que digo, tráiganlo”.

Nick Clark, director creativo ejecutivo de Superunion New York

