5 lecciones sobre diseño que debes aprender de Milton Glaser

Milton Glaser es uno de los diseñadores gráficos más famosos, cuyo trabajo sigue siendo influyente hasta hoy en día. Conocido por su emblemático trabajo I ❤️️ New York, pero también por sus memorables logos y lemas creados gracias a su ingenio y creatividad.

Detrás de toda esa experiencia hay un gran profesional, que ha compartido famosas citas, muy inspiradoras para cualquier persona que estudia o trabaja en diseño gráfico o en el ámbito creativo. Acá les dejamos 5 lecciones de diseño que debes aprender de Milton Glaser y analizaremos cada una de ellas.

“Resolver cualquier problema es más importante que estar en lo correcto”.

En diseño muchas veces nos encontramos con grandes problemas que debemos enfrentar, sobre todo al tener argumentos con clientes o jefes, y podrías argumentar que tienes el mejor enfoque para resolverlo. Según nos plantea Glaser, esto no te llevará a ninguna parte, porque lo más importante es ver la raíz del problema, porque no aprueban su diseño y tratar de ajustarse a lo que ellos pidan.

Los diseñadores solucionamos problemas, es necesario encontrar diferentes formas de transmitir una información, y esto va para cualquier disciplina, es necesario ser capaz de tomar las críticas constructivas y examinar con detenimiento lo que el cliente necesita.

“La certeza es un cierre de la mente. Para crear algo nuevo debes tener dudas.”

Este es un punto que he aprendido con el tiempo y las caídas: la perfección es inalcanzable. Esto más bien te bloquea y no te hace mejorar, te atrasa y hace que tu creatividad se estanque. Si afirmas que tu trabajo es perfecto no lo estás mirando desde todas las perspectivas y eres completamente subjetivo. Debes pensar en que tu diseño va a ser recibido por el público en general y es mejor tener presente estas palabras: enfocate en el progreso, no en la perfección.

Los detalles son importantes, pero obsesionarte con ellos hará que te bloquees y pienses más en tu mensaje visual sin ser objetivo en lo que el público necesita o debes transmitir. Hay que ser detallista pero lo importante es encontrar la solución más acertada posible.

“Falla más a menudo para descubrir lo que eres capaz de aprender.”

Ser una persona que tiene esa sed de aprender es primordial en este mundo cambiante, y fallar es una de esas lecciones. Falla más rápido y falla mejor. Cada error es una oportunidad para aprender, y para salvar algo valioso. En su camino hacia el progreso, la retrospectiva es una de las mejores herramientas que puedes tener. Además, como diseñador, necesitas ser innovador, lo que significa aventurarse en territorios donde nunca ha estado antes y el miedo al fracaso te impedirá hacerlo. Por otra parte, la gente quiere diseñadores con diversas experiencias, así que siéntete libre de ampliar esa zona de confort.

“Diseñar es comunicarse claramente por cualquier medio que puedas controlar o dominar”.

Esta lección esta muy enfocada al diseño directamente. Es necesario aventurarte a utilizar diversas técnicas para poder comunicarte de la mejor manera, además muchas veces hay que salirse de los principios de diseño y encontrar ese equilibrio que te haga crear ese mensaje ideal. Después de todo, empujar los límites también es tu trabajo.

Otra de las frases que dijo Milton en una conferencia fue: “si tienes que explicarlo, no funciona”, esto al referirse a un problema que tuvo que resolver saliéndose de lo convencional en el diseño. Este es un punto que debes tomar en cuenta.

“Hay tres respuestas a una pieza de diseño: sí, no, y ¡WOW! Wow es el objetivo”

Por último, una de las frases más conocidas de este grande del diseño, impresionar es uno de los objetivos del diseño. Si lo que buscas es que tu trabajo sea compartido y escuchado, debes encontrar ese punto WOW. Sabemos que la competencia es dura, pero ahí radica el entusiasmo y la capacidad de impactar y destacar entre la multitud, a fin de cuentas ese es el factor clave para aumentar las ventas, que piensen que tu producto es algo que realmente quieren. Si no has logrado ese efecto, es momento de trabajar e intentar más duro.

Esperamos que estas 5 lecciones les hayan gustado y puedan seguirlas, ya que son relevantes en este campo tan maravilloso y retador que es el diseño. Vivimos en un tiempo de contantes cambios, más exigencias, más tecnología y estar pendiente de como se mueve el mundo podría ser la clave para conseguir un buen mensaje visual.

