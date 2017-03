10 trucos tipográficos que todo diseñador debe conocer

Para los diseñadores es importante lograr una composición atractiva visualmente, en el caso de las tipografías que su lectura sea legible, por eso les compartimos estos trucos, desarrollados por Rob Carney de Creative Bloq, que les ayudarán a mejorar sus habilidades y que sus trabajos se vean aún más profesionales.

Antes de ver estos 10 trucos, primero debemos tener claros los conceptos básicos entre Interletraje (kerning) y tracking. Kerning es el espaciado entre pares específicos de letras, mientras que el Tracking funciona a través de un rango de caracteres, o incluso párrafos enteros o documentos.

“Kerning es una obra de arte y puedes obtener rápidamente buenos resultados con el uso de herramientas de InDesign y algunos trucos en Illustrator, Photoshop e InDesign. En InDesign o Illustrator, puedes ajustar el kerning seleccionando la herramienta Type Tool y dándole click en el espacio entre dos caracteres antes de mantener pulsada la tecla Alt/Opt y usando las flechas izquierda y derecha en el teclado, para ajustar el espacio entre ellas. Por defecto el incremento aplicado por cada vez que se presiona la flecha es 20 milésimas de un em, pero puedes ajustar esta preferencia para un control más apretado.”

Kerning o interletraje al revés

¿Por qué deberías de ver el interletraje al revés? esto permite ver las formas de las letras y el espacio entre ellas sin leer realmente las palabras. Si estás haciendo algo elegante con el interletraje basado en el significado, entonces no funcionará. Esta es una técnica muy bien utilizada y probada, que deberías intentar si buscas un correcto kerning entre los caracteres.

Desenfocado

Otra técnica utilizada es desenfocar la tipografìa, tal vez tomando una captura de pantalla y desenfocándola en Photoshop o lo más práctico sólo entrecerrando un poco los ojos. Según Brian Hoff, diseñador neoyorkino: “Me gusta difuminar un poco la vista al entrecerrar los ojos, ya que me permite concentrarme en el contraste y el espacio en blanco de las letras sin distraerse por los propios caracteres”.

Interletraje con globos

Otra sugerencia, tal vez más abstracta, es imaginar que entre cada letra hay globos de igual tamaño y volumen, lo que obliga a separar las letras. Como dice el diseñador Tom Sewell: “Apunta a espaciar las letras para que los globos encajen exactamente entre ellos sin ser exprimidos por encima y por debajo”. Es una técnica interesante y que puede resultar muy útil.

Usa ‘o’ para separar palabras

Otro consejo es considerar siempre los espacios antes y después de las palabras con las que estás trabajando y asegurarte de que están espaciadas correctamente de manera visual. Una buena regla es imaginar que la letra”o” se encuentra entre cada palabra.

Titulares en bosquejo

El Kerning y el tracking son más evidentes en los titulares, por lo que es esencial hacerlos bien. Y las fuentes sans-serif pueden acentuar sus errores.

Al trabajar con titulares sin serif, asegúrate de obtener un bosquejo aproximado antes del kerning. Si tienes que poner -10 de kerning entre casi todas las combinaciones de caracteres, deberías usar el tracking a -10 antes de hacer tu espaciado individual de los caracteres.

Esto también vale para los números. El número “1” con cualquier caracter antes o después (“213”, por ejemplo, o incluso un espacio) siempre se beneficiarán de un kerning más apretado. Más de un ‘1’ (por ejemplo, combinaciones como ’11’) necesita un ajuste muy estrecho.

Olvídate de las mayúsculas pequeñas

John D Berry sabe de estas cosas; después de todo, ha escrito varios libros sobre fuentes y tipografías. ¿Su mejor consejo? A menos que sepas la diferencia entre las verdaderas mayúsculas y las falsas, es mejor olvidar que existe el comando Small Caps de tu aplicación de diseño.

No te limites a reducir las mayúsculas de tamaño y llamarlas minúsculas: no lo son. Si estás dispuesto en molestarte en usar las mayúsculas pequeñas, asegúrate que el espacio-letra sea el correcto, es decir, un poco más flojo que en minúsculas.

Mantenga el número de fuentes bajo

Es importante pensar en las tipografías como un todo en tu proyecto. Cuando utilizas más de tres fuentes, por ejemplo, una slab, una serif y una display, a veces puede ser difícil de leer y la composición puede carecer de orden.

Por lo general, una fuente tiene pesos diferentes y puede crear una solución de diseño impresionante y simple, utilizando la misma de una manera correcta. El resultado será más limpio y nítido. Así que piensa si necesitas muchas fuentes o mejor optar por una sola con diferentes pesos y tamaños. Gracias a Hey Studio por el consejo.

Revolución de Alquiler

Existe un nuevo servicio de alquiler llamado Skyfonts, que te permite probar las fuentes durante cinco minutos antes de comprarlas, y rectifica el viejo problema de no poder probar las a su capacidad máxima antes de adquirirlas. Se puede usar el servicio de forma gratuita.

También puede utilizar créditos para alquilar una fuente durante un día o un mes, según sean nuestras necesidades. Claro, muchas empresas te permiten probar sus caracteres en su sitio, pero no es lo mismo que probarlos en tu aplicación de diseño preferida. Después de todo, la sensación de una fuente particular puede ser difícil de establecer hasta que comiences a combinar las palabras.

No lo estires (a menos que realmente tengas que hacerlo)

Si vas a editar una fuente, asegúrate de que por una buena razón. A menos que estés buscando un efecto específico (o trabajando en una pieza ilustrada) lo mejor es que no estires, inclines o de otra manera alteres las fuentes jugando con sus dimensiones después de girar hacia los contornos.

No debes estirar una foto o deformar vectores y que a menudo pueden terminar con un resultado feo, muy poco profesional. Si vas a editar una fuente, asegúrate de que es por una razón. No querrás arruinar horas de trabajo diseñando con tipografías.

Piensa en la tipografía como una voz

He aquí una sugerencia interesante que tomamos de Hoon Kim de Why Not Smile: “Tratar con tipografías es simular a controlar la voz: Piensa en seleccionar tipos de letra como calidad de voz, ten una relación con el tamaño y los grados como un tono vocal, y la configuración de los diseños de la tipografía que sean como voces en el espacio y el tiempo. El diseño tipográfico es visible, así como audible. Si tienes un gran escenario, ahora es el momento de contratar buenos actores.”

