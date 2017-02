Ganadores de los Oscar 2017

Este 26 de febrero se llevó a cabo la tan esperada premiación a lo mejor del cine en la edición 89 de los Academy Awards Oscar 2017. Con la participación del presentador Jimmy Kimmel que tiene su propio programa de televisión, y le dio cierta picardía y humor al evento, muy característicos de su personalidad.

La premiación estuvo reñida entre las películas “La La Land” y “Moonlight” en las categorías más importantes y alguna que otra sorpresa, como ocurre en estos premios. Además de la comedia (Jimmy Kimmel pasó molestando a Matt Dammon luego de varias bromas entre ellos durante años) y buena música, presenciamos una polémica al final de evento que les comentamos al final de la nota.

Mejor película:

Moonlight

Mejor director:

Damien Chazelle – La La Land

Mejor guión original:

Manchester by the Sea

Mejor guión adaptado:

Moonlight

Mejores efectos visuales:

El Libro de la Selva

Mejor actor:

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Mejor actriz:

Emma Stone – La La Land

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali – Moonlight

Mejor actriz de reparto:

Viola Davis – Fences

Mejor película extranjera:

The Salesman (Iran – Francia)

Mejor película animada:

Zootopia

Mejor canción:

City Of Stars – La La Land

Mejor banda sonora:

La La Land

Mejor Edición de Sonido:

Arrival

Mejor documental:

O.J.: Made in America

Mejor documental de ficción:

Sing (Mindenki)

Mejor cortometraje documental:

The White Helmets

Mejor cortometraje animado:

Piper

Mejor vestuario:

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Mejor maquillaje y peluquería:

Suicide Squad

Mejor Diseño de Producción:

La La Land

La polémica de los premios Oscar 2017

Justo cuando todo el mundo estaba expectante de cual sería la mejor película de los Oscar 2017, los presentadores y reconocidos actores Warren Beatty y Faye Dunaway, abrieron el sobre proclamando “La La Land” como ganadora, sin embargo, minutos después personeros del staff interfirieron para que se hiciera la corrección de la película ganadora, en este caso “Moonlight”.

Este acontecimiento nos recuerda a todos el error cometido en Miss Universo 2015, cuando proclamaron a la Miss Colombia ganadora, pero por una equivocación en la lectura del sobre, en realidad la ganadora se trataba de Miss Filipinas, convirtiendo el momento en todo un viral y motivo de burlas.

Ya sea un error o algo intencional, es algo que siempre nos cuestionaremos en estas premiaciones, acá les dejamos el detalle del incidente.